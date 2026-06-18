Атаки Киева должны получить публичную оценку, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что международное сообщество не должно молчать и должно дать публичную и принципиальную оценку атакам Киева на гражданские объекты.
- Она отметила, что в период с 14 по 17 июня украинские БПЛА атаковали многоэтажные дома в Орле и Туле, а также пассажирский автобус с детьми в Брянской области.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Международное сообщество не должно молчать, атаки Киева на гражданские объекты должны получить публичную и принципиальную оценку, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что 14 июня украинские БПЛА ударили по многоэтажному дому в Орле, 15 июня атаке подверглись жилые дома в Туле, 17 июня в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус с детьми.
"Международное сообщество не должно молчать. Атаки на гражданских - это военные преступления. Они должны получить публичную и принципиальную оценку", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".