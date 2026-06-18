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Атаки Киева должны получить публичную оценку, заявила Лантратова - РИА Новости, 18.06.2026
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11:39 18.06.2026 (обновлено: 11:56 18.06.2026)
Атаки Киева должны получить публичную оценку, заявила Лантратова

Лантратова: атаки Киева по гражданским объектам должны получить публичную оценку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что международное сообщество не должно молчать и должно дать публичную и принципиальную оценку атакам Киева на гражданские объекты.
  • Она отметила, что в период с 14 по 17 июня украинские БПЛА атаковали многоэтажные дома в Орле и Туле, а также пассажирский автобус с детьми в Брянской области.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Международное сообщество не должно молчать, атаки Киева на гражданские объекты должны получить публичную и принципиальную оценку, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что 14 июня украинские БПЛА ударили по многоэтажному дому в Орле, 15 июня атаке подверглись жилые дома в Туле, 17 июня в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус с детьми.
"Международное сообщество не должно молчать. Атаки на гражданских - это военные преступления. Они должны получить публичную и принципиальную оценку", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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