Омбудсмен обратилась к ООН и ОБСЕ после атаки БПЛА на автобус с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омбудсмен Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии.
- В результате удара погибла женщина, еще восемь человек, включая шесть детей, получили травмы.
- Лантратова призвала мировые правозащитные структуры публично осудить преступления ВСУ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку атаке ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН и ОБСЕ. Призывает дать объективную оценку атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус. Жертвами стали мирные граждане Беларуси, в том числе дети", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что уполномоченный просит публично осудить преступления ВСУ.
"Я обращаюсь к мировым правозащитным структурам: нельзя молчать, когда оружие направляют на автобус с детьми", - цитируют в пресс-службе Лантратову.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что на территории региона украинский БПЛА атаковал автобус белорусской детской футбольной командой, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки еще восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.