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Омбудсмен обратилась к ООН и ОБСЕ после атаки БПЛА на автобус с детьми - РИА Новости, 18.06.2026
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01:11 18.06.2026
Омбудсмен обратилась к ООН и ОБСЕ после атаки БПЛА на автобус с детьми

Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать оценку атаке БПЛА на автобус с детьми

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омбудсмен Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии.
  • В результате удара погибла женщина, еще восемь человек, включая шесть детей, получили травмы.
  • Лантратова призвала мировые правозащитные структуры публично осудить преступления ВСУ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку атаке ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН и ОБСЕ. Призывает дать объективную оценку атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус. Жертвами стали мирные граждане Беларуси, в том числе дети", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что уполномоченный просит публично осудить преступления ВСУ.
"Я обращаюсь к мировым правозащитным структурам: нельзя молчать, когда оружие направляют на автобус с детьми", - цитируют в пресс-службе Лантратову.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что на территории региона украинский БПЛА атаковал автобус белорусской детской футбольной командой, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки еще восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияРоссияБрянская областьЯна ЛантратоваЕгор КовальчукООНОБСЕВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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