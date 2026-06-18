Омбудсмен обратилась к ООН и ОБСЕ после атаки БПЛА на автобус с детьми

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку атаке ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.