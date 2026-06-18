В Курской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек, четверо ранены

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак беспилотников ВСУ на Курскую область погиб один человек и четверо ранены.

Пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу.

В нескольких населенных пунктах повреждены дома, хозпостройки и автомобили, а также нарушено электроснабжение в 16 домах.

КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека ранены, один погиб за прошедшие сутки в результате атак беспилотников ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате атак в городе Обояни погиб 63-летний мужчина. Также ранены 44-летний мужчина и 37-летняя женщина. В поселке Свердловский Беловского района пострадал 56-летний водитель автомобиля", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что также накануне произошла одна атака на автомобиль в селе Песчаное.

"Ранен 45-летний мужчина: у него касательное осколочное ранение и ушиб грудной клетки. Ему оказана первая помощь. Все пострадавшие госпитализированы в Курскую облбольницу - желаю скорейшего выздоровления!" - добавил губернатор.

Кроме того, как заявил Хинштейн, в результате атак в поселке Колячек Хомутовского района поврежден фасад и электропровод домовладения, электрический кабель, в результате чего было нарушено электроснабжение в 16 домах.