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В Курской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек, четверо ранены - РИА Новости, 18.06.2026
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В Курской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек, четверо ранены

Хинштейн: в Курской области за сутки из-за БПЛА погиб человек, четверо ранены

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак беспилотников ВСУ на Курскую область погиб один человек и четверо ранены.
  • Пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу.
  • В нескольких населенных пунктах повреждены дома, хозпостройки и автомобили, а также нарушено электроснабжение в 16 домах.
КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека ранены, один погиб за прошедшие сутки в результате атак беспилотников ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак в городе Обояни погиб 63-летний мужчина. Также ранены 44-летний мужчина и 37-летняя женщина. В поселке Свердловский Беловского района пострадал 56-летний водитель автомобиля", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Он отметил, что также накануне произошла одна атака на автомобиль в селе Песчаное.
"Ранен 45-летний мужчина: у него касательное осколочное ранение и ушиб грудной клетки. Ему оказана первая помощь. Все пострадавшие госпитализированы в Курскую облбольницу - желаю скорейшего выздоровления!" - добавил губернатор.
Кроме того, как заявил Хинштейн, в результате атак в поселке Колячек Хомутовского района поврежден фасад и электропровод домовладения, электрический кабель, в результате чего было нарушено электроснабжение в 16 домах.
"В поселке Коренево Кореневского района огнем уничтожены дом и хозпостройка. В селе Песчаное Беловского района повреждено остекление частного дома, гаража, поврежден автомобиль. В селе Мокрушино и слободе Белой - еще по одному автомобилю", - уточнил глава региона.
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