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Кумпилов обсудил вопросы исполнения работ по капитальному строительству - РИА Новости, 18.06.2026
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Республика Адыгея
 
18:14 18.06.2026
Кумпилов обсудил вопросы исполнения работ по капитальному строительству

Кумпилов обсудил вопросы исполнения работ по объектам капитального строительства

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудил вопросы финансирования и исполнения работ по объектам капстроительства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и федеральных проектов в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства республики.
В мероприятии также приняли участие представители кабинета министров республики и руководители ресурсоснабжающих организаций.
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Участники заседания рассмотрели результаты выполнения регионами госпрограмм, акцентировали внимание на аспектах, связанных со строительством там инфраструктурных и социальных объектов. Отдельное внимание уделено вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры.
"В Адыгее общий объем финансирования проекта модернизации коммунальной инфраструктуры в 2026 году составляет 180,40 миллиона рублей. Основные работы проводятся с целью улучшения водоснабжения жителей региона. Сейчас идет ремонт и строительство семи объектов: возведение водопроводной сети в ауле Тахтамукай, водозаборного узла в поселке городского типа Энем, реконструкция двух участков водоотведения в Майкопе, реконструкция водозаборного узла в хуторе Суповский, реконструкция участков водопровода в ауле Уляп и строительство водопроводной сети в селе Красногвардейском", — приводится в релизе пресс-службы правительства региона.
Указывается, что в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в республике будет благоустроена 21 территория: 18 общественных и три дворовых пространства. На эти цели планируется направить 151,5 миллиона рублей. Также в этом году будет реализовано три проекта, признанных победителями Всероссийского конкурса малых городов: III этап благоустройства лесопарковой зоны "Мэздах", капремонт общественной территории "Площадь дружбы" в Энеме и благоустройство Парка дружбы в Яблоновском.
В пресс-службе отметили, что на постоянном контроле главы Адыгеи и возведение объектов по госпрограмме "Строительство", благодаря которой в течение двух лет в республике появится ряд социально значимых учреждений. В их числе – детсад на 280 мест в ауле Новая Адыгея, врачебная амбулатория в ауле Габукай, ФАПы в хуторах Усть-Сахрай, Прогресс, Игнатьевском, в ауле Новобжегокай. В Майкопе началось строительство хирургического корпуса с приемным отделением Майкопской городской клинической больницы. Этот объект планируется завершить в конце 2027 года. Продолжается реконструкция основного здания Адыгейского республиканского клинического онкологического диспансера имени М.Х. Ашхамафа.
Также в ходе заседания обсуждались вопросы жилищного строительства, ремонта дорог, обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для семей, имеющим трех и более детей.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМайкопМурат Кумпилов
 
 
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