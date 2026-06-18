Гериатр объяснил, почему кроссворды не помогут пожилым при тренировке мозга

По словам врача, эффект от разгадывания кроссвордов будет минимальным. Новое хобби, максимально отличающееся от привычного образа жизни, приносит больше пользы. Если человек работал инженером, ему стоит попробовать рисование или музыку, а если гуманитарием - освоить технические навыки.

"Даже новое исполнение привычных дел может дать эффект. Идите в магазин незнакомой дорогой. Переставьте вилки и ложки в другой ящик на кухне. Попробуйте чистить зубы левой рукой, если вы правша. Если увлекаетесь садоводством - посадите что-то новое. Любите готовить - освойте еще один рецепт. Даже самые маленькие изменения заставляют мозг формировать новые нейронные связи", - заключил Изюмов.