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Гериатр объяснил, почему кроссворды не помогут пожилым при тренировке мозга - РИА Новости, 18.06.2026
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17:02 18.06.2026
Гериатр объяснил, почему кроссворды не помогут пожилым при тренировке мозга

Изюмов: постоянное разгадывание кроссвордов мозг считает привычной работой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКроссворд
Кроссворд - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кроссворды не являются эффективным способом тренировки мозга в пожилом возрасте, заявил врач-гериатр Андрей Изюмов.
  • Новое хобби, максимально отличающееся от привычного образа жизни, приносит больше пользы для мозга, по словам врача.
  • Даже небольшие изменения в привычных делах могут заставить мозг формировать новые нейронные связи.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кроссворды не являются эффективным способом тренировки мозга в пожилом возрасте, заявил заведующий отделением амбулаторной гериатрии РГНКЦ Пироговского университета, врач-гериатр, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов.
"Новые знания и навыки формируют нейронные связи. Чем их больше, тем лучше. Однако выполнение одного и того же действия не имеет такого эффекта. Например, кроссворды - самая частая ошибка. Если вы всю жизнь их разгадываете, то ваш мозг стал в этом настоящим экспертом, и для него такая задача - уже не тренировка, а привычная работа", - сказал Изюмов в беседе с NEWS.ru.
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По словам врача, эффект от разгадывания кроссвордов будет минимальным. Новое хобби, максимально отличающееся от привычного образа жизни, приносит больше пользы. Если человек работал инженером, ему стоит попробовать рисование или музыку, а если гуманитарием - освоить технические навыки.
"Даже новое исполнение привычных дел может дать эффект. Идите в магазин незнакомой дорогой. Переставьте вилки и ложки в другой ящик на кухне. Попробуйте чистить зубы левой рукой, если вы правша. Если увлекаетесь садоводством - посадите что-то новое. Любите готовить - освойте еще один рецепт. Даже самые маленькие изменения заставляют мозг формировать новые нейронные связи", - заключил Изюмов.
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