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Кравцов рассказал о повышении интереса к среднему профобразованию в России - РИА Новости, 18.06.2026
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11:40 18.06.2026 (обновлено: 11:49 18.06.2026)
Кравцов рассказал о повышении интереса к среднему профобразованию в России

Кравцов: порядка 65 процентов выпускников девятого класса идут в колледжи

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 65% выпускников 9 класса в России идут в колледжи, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
  • Сегодня общее количество учащихся в колледжах составляет 3 миллиона 900 тысяч человек.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Повышенный интерес к среднему профессиональному образованию наблюдается в России, порядка 65% выпускников 9 класса идут в колледжи, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы наблюдаем бум среднего профессионального образования. У нас порядка 65% после 9 класса идут в колледжи, и порядка 12% детей идут в колледжи после 11 класса", - сказал Кравцов на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.
По его словам, сегодня общее количество учащихся в колледжах составляет 3 миллиона 900 тысяч. В советское время в колледжах учились 4 миллиона студентов.
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