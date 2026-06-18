Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кожевников приветствует товарищескую встречу между сборными торгово-промышленных палат России и США.
- Матч пройдет в начале июля в Москве.
МОСКВА, 18 июн - Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что приветствует товарищескую встречу между сборными торгово-промышленных палат России и США.
Матч пройдет в начале июля в Москве.
"Это хорошее и интересное мероприятие. И послужит развитию хоккея. Каждая игра на международном уровне сближает нас. Только русофобы как-то квакают и скунсы пованивают. А человеческие отношения есть и были. Они нас сближают", - сказал Кожевников.
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