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Корабли ВМС США останутся в регионе после снятия блокады с Ирана - РИА Новости, 18.06.2026
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20:21 18.06.2026
Корабли ВМС США останутся в регионе после снятия блокады с Ирана

CENTCOM: корабли ВМС США останутся в регионе после снятия блокады с Ирана

© AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IVРакетные эсминцы ВМС США
Ракетные эсминцы ВМС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IV
Ракетные эсминцы ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские корабли останутся в регионе для контроля за соблюдением соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
  • Иран и США подписали меморандум о завершении военного конфликта и определении сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американские корабли после снятия блокады с Ирана останутся в регионе для контроля за соблюдением соглашения Вашингтона и Тегерана, сообщило центральное командование Пентагона.
"Корабли ВМС останутся в общем районе, чтобы убедиться, что все аспекты соглашения соблюдаются, выполняются и полностью вступают в силу и действие", - сообщило командование в соцсети Х.
Там отметили, что "все усилия по поддержанию военной блокады со стороны США прекращены".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом выполнения условий меморандума должно стать снятие антииранских санкций.
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