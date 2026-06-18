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Штурмовики "Южной" группировки освободили 98 зданий в Константиновке - РИА Новости, 18.06.2026
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Штурмовики "Южной" группировки освободили 98 зданий в Константиновке

ВС России освободили 98 зданий в Константиновке, уничтожив более 60 военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовики «Южной» группировки освободили 98 зданий в Константиновке.
  • За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Штурмовики "Южной" группировки освободили 98 зданий в Константиновке, за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей", - говорится в сообщении.
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