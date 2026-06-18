Всероссийский конкурс музейных проектов завершит прием заявок 30 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Прием заявок на Всероссийский музейный конкурс «Музейный Олимп» завершится 30 июня.

Экспертный совет определит короткий список номинантов до 10 сентября, а презентация и защита проектов состоится на теплоходе с 12 по 16 октября.

К рассмотрению принимаются музейные проекты, реализованные с 1 августа 2025 года по 30 июня 2026 года, в шести номинациях, также будет определена специальная номинация «Музейный шедевр».

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Прием заявок на Всероссийский музейный конкурс "Музейный Олимп" завершатся 30 июня, победителей определят в октябре, сообщили РИА Новости в Российском национальном комитете Международного совета музеев (ИКОМ России).

"Всероссийский профессиональный музейный форум "Музейный Олимп" принимает заявки на участие в конкурсной программе до 30 июня. До 10 сентября экспертный совет определит короткий список номинантов. Презентация и защита их проектов в этом году состоится на теплоходе, который с 12 по 16 октября отправится по маршруту "Пермь – Елабуга – Пермь", – сказали в пресс-службе.

Экспертный совет конкурса принимает к рассмотрению музейные проекты, реализованные с 1 августа 2025 года по 30 июня 2026 года, в шести номинациях: "Прорыв года", "Экспозиция", "Выставка", "Музей – детям", "Музейное событие", "Музеефикация современности". Также жюри определит обладателя специальной номинации "Музейный шедевр".

В пресс-службе добавили, что на конкурсе рассматривают заявки от учреждений культуры – коллективных членов Российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), либо проекты, где хотя бы один из участников команды является индивидуальным членом ИКОМ России к моменту допуска конкурсной заявки в финал.