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Всероссийский конкурс музейных проектов завершит прием заявок 30 июня - РИА Новости, 18.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:42 18.06.2026 (обновлено: 18:52 18.06.2026)
Всероссийский конкурс музейных проектов завершит прием заявок 30 июня

Прием заявок на конкурс "Музейный Олимп" завершится 30 июня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГатчинский императорский дворец
Гатчинский императорский дворец - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Гатчинский императорский дворец. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прием заявок на Всероссийский музейный конкурс «Музейный Олимп» завершится 30 июня.
  • Экспертный совет определит короткий список номинантов до 10 сентября, а презентация и защита проектов состоится на теплоходе с 12 по 16 октября.
  • К рассмотрению принимаются музейные проекты, реализованные с 1 августа 2025 года по 30 июня 2026 года, в шести номинациях, также будет определена специальная номинация «Музейный шедевр».
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Прием заявок на Всероссийский музейный конкурс "Музейный Олимп" завершатся 30 июня, победителей определят в октябре, сообщили РИА Новости в Российском национальном комитете Международного совета музеев (ИКОМ России).
"Всероссийский профессиональный музейный форум "Музейный Олимп" принимает заявки на участие в конкурсной программе до 30 июня. До 10 сентября экспертный совет определит короткий список номинантов. Презентация и защита их проектов в этом году состоится на теплоходе, который с 12 по 16 октября отправится по маршруту "Пермь – Елабуга – Пермь", – сказали в пресс-службе.
Экспертный совет конкурса принимает к рассмотрению музейные проекты, реализованные с 1 августа 2025 года по 30 июня 2026 года, в шести номинациях: "Прорыв года", "Экспозиция", "Выставка", "Музей – детям", "Музейное событие", "Музеефикация современности". Также жюри определит обладателя специальной номинации "Музейный шедевр".
В пресс-службе добавили, что на конкурсе рассматривают заявки от учреждений культуры – коллективных членов Российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), либо проекты, где хотя бы один из участников команды является индивидуальным членом ИКОМ России к моменту допуска конкурсной заявки в финал.
Профессиональный музейный форум "Музейный Олимп" проводится с 2009 года. С 2024 года конкурс проводится на федеральном уровне под эгидой Российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), пояснили в пресс-службе. Президент ИКОМ России - директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.
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