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Конференция "AdIndex Сити" представила подробности программы - РИА Новости, 18.06.2026
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16:45 18.06.2026 (обновлено: 18:07 18.06.2026)

Конференция "AdIndex Сити" представила подробности программы

© Фото : Пресс-служба AdIndexКонференция "AdIndex Сити" представила подробности программы
Конференция AdIndex Сити представила подробности программы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба AdIndex
Конференция "AdIndex Сити" представила подробности программы
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МОСКВА, 18 июн - пресс-служба AdIndex. Стала известна программа конференции "AdIndex Сити" 2026, представители брендов, агентств, медиа, технологических компаний и ретейла соберутся 26 июня на одной площадке, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня определяют развитие рекламного рынка.
Темой конференции этого года стал "Звездный путь: Рекламный Вояджер" — путешествие по новой рекламной реальности.

Программа официальной части

Откроет конференцию флагманская дискуссия "Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка". Секция посвящена попытке сформулировать ключевые нарративы и новые ориентиры для индустрии — вне зависимости от специализации, масштаба бизнеса или позиции внутри рынка.
В центре обсуждения:
  • Что происходит с экономикой рекламы и бизнес-процессами агентств и рекламодателей?
  • Почему привычные модели роста перестают работать?
  • Как искусственный интеллект меняет рекламный бизнес и маркетинговые команды?
  • Что происходит с поведением аудитории в условиях информационной перегрузки?
  • Какие данные и метрики действительно помогают принимать решения?
  • Как меняется роль медиа, платформ и контента в борьбе за внимание?
  • Какие решения и компетенции становятся критичными для лидеров индустрии?
Спикеры пленарной сессии:
  • главный редактор AdIndex Татьяна Эшназарова (модератор);
  • руководитель отдела медиа и контента AdIndex Мария Георгиевская (модератор);
  • директор "Авито Реклама" Яков Пейсахзон;
  • генеральный директор Mediasystem (Group4Media) Олег Темботов;
  • президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров;
  • член правления, заместитель генерального директора (коммерческий директор) МТС AdTech Артем Пуликов;
  • директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети "Яндекс" Виктория Кинаш;
  • коммерческий директор T2 AdTech Татьяна Ковалевская (Долдо);
  • директор по работе с партнерами VK Мария Добромильская и другие.

Программа мероприятия

Во флагманском потоке сосредоточены глобальные тренды, прогнозы и стратегические дискуссии.
Поток "Индустрия впечатлений и коммуникаций" для пиар-специалистов, создателей контента, SMM-стратегов и тех, кто развивает моду, индустрию красоты, креативные и культурные институции. Поток "Рекламный инвентарь и технологии" посвящен контенту о рекламном инвентаре с использованием передовых маркетинговых и рекламных технологий.
На потоке "Технологии и аналитика" обсудят "продуктовую или сквозную аналитику", "эконометрика", SEO или "предиктивные модели". В рамках потока "Экосистема в цифре и цифрах" расскажут о том, как эффективно работать с аудиторией в любой точке контакта как в онлайне, так и в офлайне.
Отдельный поток будет посвящен рекламным кейсам. На потоке "Эффективная реклама" участники поделятся практиками и прогнозами.
На потоке "Поведенческая экономика — от истории до транзакции" разберут "внутреннюю кухню" потребительского поведения: от нейромаркетинга до поведенческой экономики.

Вечерняя программа — премия "Высокая Технология"

После завершения деловой программы гостей ждет вечерняя часть "AdIndex Сити". В 20:00 выступит кавер-группа Chili Sanchos (Чили Санчос). Затем состоится церемония вручения новой отраслевой премии "Высокая Технология".
Премия основана на результатах исследования "Технологический Индекс" AdIndex, которое формируется на базе оценок рекламодателей, агентств и платформ. Проект призван отметить технологические компании, сервисы и решения, формирующие инфраструктуру современного рекламного рынка. Победители будут определены по результатам новой волны исследования.
Хедлайнером вечера станет Ксения Минаева – исполнительница новой российской поп-сцены. Популярность ей принесли треки "Шоколадка", "Лучший друг", "Отпускаю" и "Диско-шар". Для гостей "AdIndex Сити" певица подготовит специальный концертный сет.
После выступления Минаевой музыкальную программу продолжит Chili Sanchos, а завершится вечер диджей-сетом.
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