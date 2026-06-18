Конференция "AdIndex Сити" представила подробности программы

МОСКВА, 18 июн - пресс-служба AdIndex. Стала известна программа конференции "AdIndex Сити" 2026, представители брендов, агентств, медиа, технологических компаний и ретейла соберутся 26 июня на одной площадке, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня определяют развитие рекламного рынка.

Темой конференции этого года стал "Звездный путь: Рекламный Вояджер" — путешествие по новой рекламной реальности.

Программа официальной части

Откроет конференцию флагманская дискуссия "Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка". Секция посвящена попытке сформулировать ключевые нарративы и новые ориентиры для индустрии — вне зависимости от специализации, масштаба бизнеса или позиции внутри рынка.

В центре обсуждения:

Что происходит с экономикой рекламы и бизнес-процессами агентств и рекламодателей?

Почему привычные модели роста перестают работать?

Как искусственный интеллект меняет рекламный бизнес и маркетинговые команды?

Что происходит с поведением аудитории в условиях информационной перегрузки?

Какие данные и метрики действительно помогают принимать решения?

Как меняется роль медиа, платформ и контента в борьбе за внимание?

Какие решения и компетенции становятся критичными для лидеров индустрии?

Спикеры пленарной сессии:

главный редактор AdIndex Татьяна Эшназарова (модератор);

руководитель отдела медиа и контента AdIndex Мария Георгиевская (модератор);

директор "Авито Реклама" Яков Пейсахзон;

генеральный директор Mediasystem (Group4Media) Олег Темботов;

президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров;

член правления, заместитель генерального директора (коммерческий директор) МТС AdTech Артем Пуликов;

директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети "Яндекс" Виктория Кинаш;

коммерческий директор T2 AdTech Татьяна Ковалевская (Долдо);

директор по работе с партнерами VK Мария Добромильская и другие.

Программа мероприятия

Во флагманском потоке сосредоточены глобальные тренды, прогнозы и стратегические дискуссии.

Поток "Индустрия впечатлений и коммуникаций" для пиар-специалистов, создателей контента, SMM-стратегов и тех, кто развивает моду, индустрию красоты, креативные и культурные институции. Поток "Рекламный инвентарь и технологии" посвящен контенту о рекламном инвентаре с использованием передовых маркетинговых и рекламных технологий.

На потоке "Технологии и аналитика" обсудят "продуктовую или сквозную аналитику", "эконометрика", SEO или "предиктивные модели". В рамках потока "Экосистема в цифре и цифрах" расскажут о том, как эффективно работать с аудиторией в любой точке контакта как в онлайне, так и в офлайне.

Отдельный поток будет посвящен рекламным кейсам. На потоке "Эффективная реклама" участники поделятся практиками и прогнозами.

На потоке "Поведенческая экономика — от истории до транзакции" разберут "внутреннюю кухню" потребительского поведения: от нейромаркетинга до поведенческой экономики.

Вечерняя программа — премия "Высокая Технология"

После завершения деловой программы гостей ждет вечерняя часть "AdIndex Сити". В 20:00 выступит кавер-группа Chili Sanchos (Чили Санчос). Затем состоится церемония вручения новой отраслевой премии "Высокая Технология".

Премия основана на результатах исследования "Технологический Индекс" AdIndex, которое формируется на базе оценок рекламодателей, агентств и платформ. Проект призван отметить технологические компании, сервисы и решения, формирующие инфраструктуру современного рекламного рынка. Победители будут определены по результатам новой волны исследования.

Хедлайнером вечера станет Ксения Минаева – исполнительница новой российской поп-сцены. Популярность ей принесли треки "Шоколадка", "Лучший друг", "Отпускаю" и "Диско-шар". Для гостей "AdIndex Сити" певица подготовит специальный концертный сет.

После выступления Минаевой музыкальную программу продолжит Chili Sanchos, а завершится вечер диджей-сетом.