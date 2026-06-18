Футболист сборной Франции Ибраима Конате перешел в "Реал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ибраима Конате подписал контракт с мадридским "Реалом".
- Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2030 года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защитник сборной Франции Ибраима Конате подписал контракт с мадридским "Реалом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 27-летним французом рассчитано до июня 2030 года. Ранее о его уходе по окончании контракта объявил английский "Ливерпуль".
Конате перешел в "Ливерпуль" в 2021 году из немецкого "Лейпцига", провел за команду 183 матча, забил семь голов и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги. В составе сборной Франции Конате провел 28 матчей, стал вице-чемпионом мира. Он представляет команду на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, который завершится 19 июля.