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Агроном рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику - РИА Новости, 18.06.2026
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05:49 18.06.2026
Агроном рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику

Агроном Немченко посоветовал при выборе клубники обращать внимание на запах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Признаками сладкой клубники являются сильный клубничный аромат, равномерный насыщенный цвет и ярко-зеленый хвостик.
  • Для выбора сладкой клубники можно использовать «секретный прием»: искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода.
  • Самыми сладкими сортами клубники, выращиваемой на Кубани, ученый назвал Клери, Азию, Зенга Зенгана и Мальвину.
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Сильный клубничный аромат, равномерный цвет и ярко-зеленый хвостик являются признаками сладкой ягоды, рассказал РИА Новости заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" ("ЦОК АПК") ученый-агроном Валерий Немченко.
"В первую очередь всегда нюхайте ягоду. Если пахнет слабо или совсем не пахнет, вкусной она не будет. Смотрите на цвет: сладкая ягода должна быть равномерного насыщенного красного цвета без белых или зеленоватых бочков. Если хвостик ярко-зеленый, значит, клубнику сорвали недавно", - сказал Немченко.
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Он уточнил, что на форму и размер ягоды можно не обращать внимания: неровные и мелкие плоды ничуть не уступают в сладости и аромате крупным.
Ученый рассказал и о "секретном приеме", который можно использовать, чтобы выбрать наиболее сладкую клубнику: нужно искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода, между ними и ягодой есть зазор.
"Хотя стоит помнить, что форма прилегания чашелистика – это зачастую просто генетическая особенность конкретного сорта, у многих популярных десертных сортов такой зазор действительно часто сопутствует хорошему накоплению сахаров", - объяснил Немченко.
Агроном также отметил, что важны условия выращивания клубники. В условиях переувлажнения и дефицита солнца ягоды не могут полностью раскрыть свой генетический потенциал. По словам Немченко, сахара – это продукт фотосинтеза, и клубника, которая выращивалась даже в легкой полутени, сладкой не будет.
Самыми сладкими среди ранних и среднеспелых сортов клубники, выращиваемой на Кубани, ученый назвал Клери и Азию. Среднепоздний сорт Зенга Зенгана дает сахаристые плоды с мощнейшим, "детским" ароматом клубники, а поздняя немецкая Мальвина плодоносит с конца июля до середины осени, у нее крупные темно-красные ягоды с земляничным ароматом, добавил Немченко.
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