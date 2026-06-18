Агроном рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику

Краткий пересказ от РИА ИИ Признаками сладкой клубники являются сильный клубничный аромат, равномерный насыщенный цвет и ярко-зеленый хвостик.

Для выбора сладкой клубники можно использовать «секретный прием»: искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода.

Самыми сладкими сортами клубники, выращиваемой на Кубани, ученый назвал Клери, Азию, Зенга Зенгана и Мальвину.

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Сильный клубничный аромат, равномерный цвет и ярко-зеленый хвостик являются признаками сладкой ягоды, рассказал РИА Новости заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" ("ЦОК АПК") ученый-агроном Валерий Немченко.

"В первую очередь всегда нюхайте ягоду. Если пахнет слабо или совсем не пахнет, вкусной она не будет. Смотрите на цвет: сладкая ягода должна быть равномерного насыщенного красного цвета без белых или зеленоватых бочков. Если хвостик ярко-зеленый, значит, клубнику сорвали недавно", - сказал Немченко.

Он уточнил, что на форму и размер ягоды можно не обращать внимания: неровные и мелкие плоды ничуть не уступают в сладости и аромате крупным.

Ученый рассказал и о "секретном приеме", который можно использовать, чтобы выбрать наиболее сладкую клубнику: нужно искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода, между ними и ягодой есть зазор.

"Хотя стоит помнить, что форма прилегания чашелистика – это зачастую просто генетическая особенность конкретного сорта, у многих популярных десертных сортов такой зазор действительно часто сопутствует хорошему накоплению сахаров", - объяснил Немченко.

Агроном также отметил, что важны условия выращивания клубники. В условиях переувлажнения и дефицита солнца ягоды не могут полностью раскрыть свой генетический потенциал. По словам Немченко, сахара – это продукт фотосинтеза, и клубника, которая выращивалась даже в легкой полутени, сладкой не будет.