Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

По сведениям правоохранителей, в период с 2015 по 2019 год обвиняемый руководил двумя коммерческими компаниями. Следствие полагает, что он подавал в налоговые органы документы с недостоверными сведениями о подрядных соглашениях с подконтрольными юридическими лицами — согласно бумагам, эти фирмы якобы предоставляли ему стройматериалы и выполняли строительные работы.



Ущерб от его действий превышает 2,6 миллиарда рублей.



Против обвиняемого возбуждены дела в соответствии с частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ, касающейся уклонения от налогов и страховых взносов, которые должны были быть уплачены организацией. После бегства за границу его объявили в международный розыск.



Волк пояснила, что благодаря сотрудничеству российских полицейских с зарубежными коллегами через Интерпол удалось задержать разыскиваемого на Кипре. Власти этой страны приняли решение о его выдаче. Сегодня в аэропорту Ларнаки он был передан российским правоохранителям для отправки в Москву.