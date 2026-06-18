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Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 19.06.2026
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16:22 18.06.2026 (обновлено: 01:23 19.06.2026)
Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

Кипр экстрадировал обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд руб россиянина

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
  • С 2015 по 2019 год злоумышленник предоставлял в налоговую декларации с недостоверными сведениями, ущерб составил более 2,6 миллиарда рублей.
  • Благодаря взаимодействию российских полицейских с зарубежными партнерами по каналам Интерпола разыскиваемый был задержан в Республике Кипр и выдан компетентными органами государства.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,6 миллиарда рублей, был экстрадирован с Кипра, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников НЦБ (Национальное центральное бюро) Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере", - сказала она.
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По сведениям правоохранителей, в период с 2015 по 2019 год обвиняемый руководил двумя коммерческими компаниями. Следствие полагает, что он подавал в налоговые органы документы с недостоверными сведениями о подрядных соглашениях с подконтрольными юридическими лицами — согласно бумагам, эти фирмы якобы предоставляли ему стройматериалы и выполняли строительные работы.

Ущерб от его действий превышает 2,6 миллиарда рублей.

Против обвиняемого возбуждены дела в соответствии с частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ, касающейся уклонения от налогов и страховых взносов, которые должны были быть уплачены организацией. После бегства за границу его объявили в международный розыск.

Волк пояснила, что благодаря сотрудничеству российских полицейских с зарубежными коллегами через Интерпол удалось задержать разыскиваемого на Кипре. Власти этой страны приняли решение о его выдаче. Сегодня в аэропорту Ларнаки он был передан российским правоохранителям для отправки в Москву.
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