Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
- С 2015 по 2019 год злоумышленник предоставлял в налоговую декларации с недостоверными сведениями, ущерб составил более 2,6 миллиарда рублей.
- Благодаря взаимодействию российских полицейских с зарубежными партнерами по каналам Интерпола разыскиваемый был задержан в Республике Кипр и выдан компетентными органами государства.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,6 миллиарда рублей, был экстрадирован с Кипра, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
ОАЭ выдали России обвиняемого в организации финансовой пирамиды
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По сведениям правоохранителей, в период с 2015 по 2019 год обвиняемый руководил двумя коммерческими компаниями. Следствие полагает, что он подавал в налоговые органы документы с недостоверными сведениями о подрядных соглашениях с подконтрольными юридическими лицами — согласно бумагам, эти фирмы якобы предоставляли ему стройматериалы и выполняли строительные работы.
Ущерб от его действий превышает 2,6 миллиарда рублей.
Против обвиняемого возбуждены дела в соответствии с частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ, касающейся уклонения от налогов и страховых взносов, которые должны были быть уплачены организацией. После бегства за границу его объявили в международный розыск.
Волк пояснила, что благодаря сотрудничеству российских полицейских с зарубежными коллегами через Интерпол удалось задержать разыскиваемого на Кипре. Власти этой страны приняли решение о его выдаче. Сегодня в аэропорту Ларнаки он был передан российским правоохранителям для отправки в Москву.
Ущерб от его действий превышает 2,6 миллиарда рублей.
Против обвиняемого возбуждены дела в соответствии с частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ, касающейся уклонения от налогов и страховых взносов, которые должны были быть уплачены организацией. После бегства за границу его объявили в международный розыск.
Волк пояснила, что благодаря сотрудничеству российских полицейских с зарубежными коллегами через Интерпол удалось задержать разыскиваемого на Кипре. Власти этой страны приняли решение о его выдаче. Сегодня в аэропорту Ларнаки он был передан российским правоохранителям для отправки в Москву.