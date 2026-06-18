Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине неприемлемы для начала переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
- Дипломат отметил, что для продолжения переговоров при посредничестве США нужна отдельная договоренность.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Киевский режим говорит об урегулировании конфликта на Украине в таких формах, которые неприемлемы для начала каких-либо переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Как отметил дипломат, продолжение переговоров по урегулированию при посредничестве США вполне возможно, однако об этом нужна отдельная договоренность.
"Но, по крайней мере, на сегодняшний день никаких особых пожеланий с украинской стороны вести диалог именно таким образом мы не видим", - добавил он.
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22 июня 2022, 17:18