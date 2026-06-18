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В МИД указали на странности в предложениях Украины о мире - РИА Новости, 18.06.2026
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01:08 18.06.2026
В МИД указали на странности в предложениях Украины о мире

Мирошник: Киев заявляет о мире в неприемлемых для переговоров формах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине неприемлемы для начала переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
  • Дипломат отметил, что для продолжения переговоров при посредничестве США нужна отдельная договоренность.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Киевский режим говорит об урегулировании конфликта на Украине в таких формах, которые неприемлемы для начала каких-либо переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
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"Есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались. И Украина только заявляет о мире в таком формате и форме, которые являются неприемлемыми для начала какого-либо формата переговоров", - сказал он "Известиям".

Как отметил дипломат, продолжение переговоров по урегулированию при посредничестве США вполне возможно, однако об этом нужна отдельная договоренность.
"Но, по крайней мере, на сегодняшний день никаких особых пожеланий с украинской стороны вести диалог именно таким образом мы не видим", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАРодион Мирошник
 
 
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