Защитник сборной Узбекистана сбил оператора во время матча ЧМ с Колумбией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов сбил оператора во время матча чемпионата мира по футболу против команды Колумбии.
- После падения оператору потребовалась помощь медицинской бригады, затем ему помогли добраться до машины скорой
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов сбил оператора во время матча чемпионата мира по футболу против команды Колумбии.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. По ходу первого тайма защитник "Манчестер Сити" нарушил правила на колумбийском нападающем Луисе Диасе, бежавшем по левому флангу атаки, и столкнулся с находившимся на бровке оператором. Как сообщает Marca в соцсети Х, после падения оператору потребовалась помощь медицинской бригады, затем ему помогли добраться до машины скорой.
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
60’ • Аббосбек Файзуллаев
40’ • Даниэль Муньос
65’ • Луис Диас
90’ • Хаминтон Кампас
Хусанов за нарушение на Диасе получил желтую карточку.