Суд в Армении арестовал оппозиционера Казиняна

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд арестовал кандидата в депутаты от блока "Сильная Армения" Давида Казиняна.

Его задержали накануне.

Политику вменяют подготовку к даче взятки.

ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Суд арестовал кандидата в депутаты от блока "Сильная Армения" Давида Казиняна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь политсилы Марианна Каграманян.

"Казинян арестован", — сказала она.

Накануне антикоррупционный комитет заявил о задержании политика с разрешения ЦИК. Его адвокат Арам Вардеванян сообщал, что Казиняну вменяют подготовку к даче взятки, к чему он не имеет никакого отношения.

выборов 7 июня, но те назвали подозрения сфабрикованными. В начале недели премьер Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей во время7 июня, но те назвали подозрения сфабрикованными.

В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение его свободный, справедливый и конкурентный характер.