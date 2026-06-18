Суд в Армении арестовал оппозиционера Казиняна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд арестовал кандидата в депутаты от блока "Сильная Армения" Давида Казиняна.
- Его задержали накануне.
- Политику вменяют подготовку к даче взятки.
ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Суд арестовал кандидата в депутаты от блока "Сильная Армения" Давида Казиняна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь политсилы Марианна Каграманян.
"Казинян арестован", — сказала она.
Накануне антикоррупционный комитет заявил о задержании политика с разрешения ЦИК. Его адвокат Арам Вардеванян сообщал, что Казиняну вменяют подготовку к даче взятки, к чему он не имеет никакого отношения.
В начале недели премьер Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей во время выборов 7 июня, но те назвали подозрения сфабрикованными.
В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение его свободный, справедливый и конкурентный характер.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.