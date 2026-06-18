Премьер Камбоджи надеется, что отношения с Россией выйдут на новые высоты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Камбоджи Хун Манет выразил надежду на улучшение отношений с Россией.
- В Казани проходит юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет выразил надежду на то, что удастся вывеси отношения с Россией на "новые высоты".
Президент России Владимир Путин на саммите Россия-АСЕАН в Казани встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
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"Россия остается важным партнером, надежным партнером нашей страны. Россия играет важную роль в региональных и глобальных делах, в частности, в рамках ООН, в повышении важности голоса Глобального Юга и улучшения взаимосвязанности с азиатским регионом. Надеюсь на успешные переговоры надеюсь, что мы сумеем поднять наше сотрудничество на новые высоты", - сказал он в ходе встречи с Путиным.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.