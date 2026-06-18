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Премьер Камбоджи надеется, что отношения с Россией выйдут на новые высоты - РИА Новости, 18.06.2026
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19:31 18.06.2026
Премьер Камбоджи надеется, что отношения с Россией выйдут на новые высоты

Премьер Камбоджи выразил надежду, что отношения с Россией выйдут на новые высоты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Камбоджи Хун Манет выразил надежду на улучшение отношений с Россией.
  • В Казани проходит юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет выразил надежду на то, что удастся вывеси отношения с Россией на "новые высоты".
Президент России Владимир Путин на саммите Россия-АСЕАН в Казани встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
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"Россия остается важным партнером, надежным партнером нашей страны. Россия играет важную роль в региональных и глобальных делах, в частности, в рамках ООН, в повышении важности голоса Глобального Юга и улучшения взаимосвязанности с азиатским регионом. Надеюсь на успешные переговоры надеюсь, что мы сумеем поднять наше сотрудничество на новые высоты", - сказал он в ходе встречи с Путиным.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии официальной встречи глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин поприветствовал глав делегаций на саммите Россия — АСЕАН в Казани
17 июня, 18:43
 
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