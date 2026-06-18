Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема раскритиковал заявления Каллас о санкциях против России и поддержке атак ВСУ на российские территории.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о санкциях против России и поддержке Украины вызывают много вопросов, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Ранее она призывала разрушать экономику России "по кирпичику" и признала, что обрушить ее ЕС не смог.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога.