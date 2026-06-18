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"Она безмозглая". В Финляндии ответили на слова Каллас о давлении на Россию - РИА Новости, 18.06.2026
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"Она безмозглая". В Финляндии ответили на слова Каллас о давлении на Россию

Мема назвал Каллас безмозглой после слов о давлении на Москву и поддержке Киева

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема раскритиковал заявления Каллас о санкциях против России и поддержке атак ВСУ на российские территории.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о санкциях против России и поддержке Украины вызывают много вопросов, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике", — написал он в соцсети X.
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По словам политика, призывы Каллас к санкционному давлению на Москву, которые звучат одновременно с ее поддержкой атак ВСУ на российские территории, являются немыслимыми.
Глава евродипломатии в четверг заявила, что Россия находится якобы в невыгодном военном, экономическом и политическом положении, и призвала Европу усилить поддержку Украины.
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога.
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