"Она безмозглая". В Финляндии ответили на слова Каллас о давлении на Россию

Мема назвал Каллас безмозглой после слов о давлении на Москву и поддержке Киева

© AP Photo / Virginia Mayo Кая Каллас © AP Photo / Virginia Mayo Кая Каллас. Архивное фото