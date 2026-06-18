Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X бурно отреагировали на утверждение Каи Каллас о том, что Россия якобы находится в невыгодном положении в конфликте с Украиной.
- Читатели указывают на противоречивость позиции ЕС, который, с одной стороны, призывает к прямым переговорам с Москвой, а с другой — способствует продолжению поставок оружия Украине.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы находится в невыгодном положении в конфликте с Украиной.
"Кая страдает от заблуждений, и это одна из причин, почему ЕС никто не уважает, даже он сам!" — написал один комментатор.
"Нет. Перестаньте отправлять наши налоговые деньги вашим крайне коррумпированным друзьям. И хватит уже с нас, вы — это самый большой позор во внешней политике, который когда-либо случался в Европе", — отметил другой.
"Мы слышим это уже много лет. Более того, мы слышали это всего через несколько месяцев после начала войны. И вот, спустя четыре года, история повторяется. А вы, европейские глобалисты, вообще способны говорить правду?" — обрушился с критикой третий.
Ранее глава евродипломатии заявила, что Россия находится якобы в невыгодном военном, экономическом и политическом положении.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.