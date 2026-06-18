"Нет. Перестаньте отправлять наши налоговые деньги вашим крайне коррумпированным друзьям. И хватит уже с нас, вы — это самый большой позор во внешней политике, который когда-либо случался в Европе", — отметил другой.

"Мы слышим это уже много лет. Более того, мы слышали это всего через несколько месяцев после начала войны. И вот, спустя четыре года, история повторяется. А вы, европейские глобалисты, вообще способны говорить правду?" — обрушился с критикой третий.