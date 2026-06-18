Интеллектуальные игры объединят в Якутии школьников из 13 стран мира

"Мы всегда делаем ставку на развитие человеческого капитала и образования, потому что понимаем: только развивая науку и образование, мы можем развивать такие территории, как Якутия и Российская Федерация. Наука – это сфера, которая должна быть максимально открытой. Несмотря на санкции, наши ученые коллаборируют с коллегами со всего мира, потому что изучение климата и энергетики требует объединения усилий. Надо давать молодым талантам возможность пробовать себя в разных направлениях – творческих, научных, инженерных. Именно для этого нужны такие площадки, как Международные интеллектуальные игры", – приводит пресс-служба слова Семенова.