Интеллектуальные игры объединят в Якутии школьников из 13 стран мира

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. III Международные интеллектуальные игры с 24 июня по 14 июля объединят в Якутии школьников из 13 стран мира и 17 регионов России, сообщает пресс-служба правительства республики.
Мероприятие проводится по поручению главы региона Айсена Николаева. Первые игры состоялись в 2018 году и собрали более 1 тысячи участников из 39 стран. В 2022 году событие объединило 670 школьников из 16 зарубежных государств и 16 регионов России.
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В 2026 году участие примут 564 школьника: 245 из Якутии, 132 из 17 регионов России – от Москвы до Приморья – и 187 международных участников из 13 стран: Китая, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Индонезии, Южной Кореи, Палестины, Таиланда, Ирана, Индии, Мексики и Монголии.
Заместитель председателя правительства Якутии, председатель организационного комитета Международных интеллектуальных игр Анатолий Семенов подчеркнул, что республика последовательно инвестирует в развитие образования и науки как ключевых факторов будущего развития.
"Мы всегда делаем ставку на развитие человеческого капитала и образования, потому что понимаем: только развивая науку и образование, мы можем развивать такие территории, как Якутия и Российская Федерация. Наука – это сфера, которая должна быть максимально открытой. Несмотря на санкции, наши ученые коллаборируют с коллегами со всего мира, потому что изучение климата и энергетики требует объединения усилий. Надо давать молодым талантам возможность пробовать себя в разных направлениях – творческих, научных, инженерных. Именно для этого нужны такие площадки, как Международные интеллектуальные игры", – приводит пресс-служба слова Семенова.
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Основу программы составят три международных мероприятия: олимпиада школьников "Туймаада" имени М.А. Алексеева по математике, физике, химии и информатике, конференция-конкурс научных проектов школьников и исследовательская школа.
Площадками проведения станут Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Малая академия наук Республики Саха (Якутия), центр отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" и Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II. Торжественное открытие игр пройдет 2 июля в культурном центре "Сергеляхские огни", а церемония закрытия состоится 9 июля в историческом парке "Россия – моя история".
В работе игр примут участие ведущие российские и зарубежные ученые. Среди почетных гостей – профессор РАН Артем Оганов и эмиссар интеллектуального движения Сергей Гоман. В состав экспертного сообщества вошли также специалисты из Мексики.
Для участников подготовлена образовательная и культурная программа. Школьников ждут научно-популярные лекции, мастер-классы, спортивные мероприятия, экскурсии по музеям Якутска и поездка в природный парк "Булуус". Организаторы отмечают, что игры позволяют молодым людям не только продемонстрировать знания, но и приобрести опыт международного общения, познакомиться с достижениями современной науки и сделать шаг на пути к будущей профессии.
Интеллектуальные игры являются одним из ключевых проектов по поддержке одаренных детей и развитию научно-образовательного потенциала молодежи. Проведение события способствует укреплению связей между странами, продвижению лучших образовательных практик и созданию новых возможностей для талантливых школьников из Якутии, России и зарубежных стран.