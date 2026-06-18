Израиль еще не ознакомился с копией меморандума США и Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеканал NBC утверждает, что правительство Израиля еще не ознакомилось с копией меморандума о взаимопонимании США с Ираном.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что США направили Израилю копию меморандума о взаимопонимании с Ираном.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство Израиля еще не ознакомилось с копией меморандума о взаимопонимании США с Ираном, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направили Израилю копию меморандума о взаимопонимании с Ираном.
"Израиль до сих пор не видел проект", - говорится в сообщении.
Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади ранее подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании.