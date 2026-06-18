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Израиль еще не ознакомился с копией меморандума США и Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2026
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01:15 18.06.2026
Израиль еще не ознакомился с копией меморандума США и Ирана, пишут СМИ

NBC: Израиль еще не ознакомился с меморандумом США и Ирана

© AP Photo / Leo CorreaТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Тель-Авив. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал NBC утверждает, что правительство Израиля еще не ознакомилось с копией меморандума о взаимопонимании США с Ираном.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что США направили Израилю копию меморандума о взаимопонимании с Ираном.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство Израиля еще не ознакомилось с копией меморандума о взаимопонимании США с Ираном, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направили Израилю копию меморандума о взаимопонимании с Ираном.
"Израиль до сих пор не видел проект", - говорится в сообщении.
Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади ранее подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании.
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКазем Гариб-АбадиNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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