Школьница из Иваново стала юным послом культуры Китая

БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Ученица восьмого класса гимназии из Иваново победила в международном конкурсе и стала юным послом культуры Китая, ее конкурентами были более 1700 детей и подростков из 73 стран мира, сообщил глава города Максим Комиссаров.