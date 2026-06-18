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Школьница из Иваново стала юным послом культуры Китая - РИА Новости, 18.06.2026
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17:41 18.06.2026
Школьница из Иваново стала юным послом культуры Китая

Ученица 8-ого класса из Иваново стала юным послом культуры Китая

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученица восьмого класса гимназии из Иваново победила в международном конкурсе «Юный посол культуры».
  • Дарья вошла в число 63 победителей из более чем 1700 участников из 73 стран мира.
  • Вместе с другими победителями из России Дарья отправится в Китай по программе культурного обмена.
БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Ученица восьмого класса гимназии из Иваново победила в международном конкурсе и стала юным послом культуры Китая, ее конкурентами были более 1700 детей и подростков из 73 стран мира, сообщил глава города Максим Комиссаров.
"Дарья… ученица восьмого класса гимназии… В этом году она подала заявку на конкурс международной программы "Юный посол культуры", которую реализует китайский Фонд Сун Цинлин. Конкурентами Дарьи были более 1700 детей и подростков из 73 стран мира… Она вошла в число 63 победителей, удостоенных почетного звания "Юный посол культуры Китая - 2026", - написал Комиссаров в канале на платформе "Макс".
Теперь, по словам главы Иваново, Дарья вместе с еще четырьмя победителями от России отправится в Китай по программе культурного обмена. Ее ждут встречи со сверстниками, знакомство с достопримечательностями и торжественная церемония награждения.
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