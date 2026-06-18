Школьница из Иваново стала юным послом культуры Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученица восьмого класса гимназии из Иваново победила в международном конкурсе «Юный посол культуры».
- Дарья вошла в число 63 победителей из более чем 1700 участников из 73 стран мира.
- Вместе с другими победителями из России Дарья отправится в Китай по программе культурного обмена.
БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Ученица восьмого класса гимназии из Иваново победила в международном конкурсе и стала юным послом культуры Китая, ее конкурентами были более 1700 детей и подростков из 73 стран мира, сообщил глава города Максим Комиссаров.
"Дарья… ученица восьмого класса гимназии… В этом году она подала заявку на конкурс международной программы "Юный посол культуры", которую реализует китайский Фонд Сун Цинлин. Конкурентами Дарьи были более 1700 детей и подростков из 73 стран мира… Она вошла в число 63 победителей, удостоенных почетного звания "Юный посол культуры Китая - 2026", - написал Комиссаров в канале на платформе "Макс".