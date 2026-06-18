В Иваново задержали мужчину, пристававшего к прохожим женщинам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иваново полиция задержала мужчину, который приставал к прохожим женщинам на улице.
- Личность задержанного установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, дело передано в следственные органы.
БРЯНСК, 18 июн – РИА Новости. Мужчину, который на улице приставал к прохожих женщинам, задержала полиция Иваново, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мужчина ходил по улице, подходил к женщинам и трогал их за различные части тела. Он задержан. Идет разбирательство", - рассказал собеседник агентства.
УМВД России по Ивановской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщило в четверг, что полиция обратила внимание на публикацию в социальных сетях о мужчине, который в Октябрьском районе областного центра "предпринимает некие действия сексуального характера в отношении случайных женщин".
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками… полиции личность данного гражданина установлена, он задержан… Передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - рассказали в УМВД.