В Иваново задержали мужчину, пристававшего к прохожим женщинам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иваново полиция задержала мужчину, который приставал к прохожим женщинам на улице.

Личность задержанного установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, дело передано в следственные органы.

БРЯНСК, 18 июн – РИА Новости. Мужчину, который на улице приставал к прохожих женщинам, задержала полиция Иваново, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Мужчина ходил по улице, подходил к женщинам и трогал их за различные части тела. Он задержан. Идет разбирательство", - рассказал собеседник агентства.