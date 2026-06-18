Опрос показал, планируют ли россияне экономить на отпуске

Краткий пересказ от РИА ИИ Порядка 87% российских туристов не собираются экономить на путешествии в отпуске.

78% клиентов сервиса путешествий "Туту" планируют отправиться в поездку в ближайшие 3 месяца.

Среди популярных направлений внутри России выделяются Юг и Черноморское побережье, Санкт-Петербург и северо-запад, Москва и Подмосковье, а также Поволжье.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Порядка 87% российских туристов не собираются экономить на путешествии в отпуске, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", которое есть у РИА Новости.

"Подавляющее большинство путешественников - 87% - не планирует экономить на поездках", - говорится в исследовании.

По словам аналитиков, лишь небольшая часть опрошенных ждут сокращения расходов, в основном за счет экономии на жилье, более редких поездок и доступного транспорта.

Согласно исследованию, 78% клиентов сервиса планируют отправиться в поездку в ближайшие 3 месяца, а некоторые уже отправляются в короткие поездки за пределы своего города, например, на выходные.