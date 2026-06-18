Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, планируют ли россияне экономить на отпуске - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 18.06.2026
Опрос показал, планируют ли россияне экономить на отпуске

Туту: большинство россиян не планируют экономить на отпуске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМужчина ныряет в воду
Мужчина ныряет в воду - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Мужчина ныряет в воду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 87% российских туристов не собираются экономить на путешествии в отпуске.
  • 78% клиентов сервиса путешествий "Туту" планируют отправиться в поездку в ближайшие 3 месяца.
  • Среди популярных направлений внутри России выделяются Юг и Черноморское побережье, Санкт-Петербург и северо-запад, Москва и Подмосковье, а также Поволжье.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Порядка 87% российских туристов не собираются экономить на путешествии в отпуске, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", которое есть у РИА Новости.
"Подавляющее большинство путешественников - 87% - не планирует экономить на поездках", - говорится в исследовании.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Исследование показало, кто чаще всего дробит отпуска
25 ноября 2025, 04:03
По словам аналитиков, лишь небольшая часть опрошенных ждут сокращения расходов, в основном за счет экономии на жилье, более редких поездок и доступного транспорта.
Согласно исследованию, 78% клиентов сервиса планируют отправиться в поездку в ближайшие 3 месяца, а некоторые уже отправляются в короткие поездки за пределы своего города, например, на выходные.
Как подчеркнула директор департамента клиентского опыта сервиса путешествий "Туту" Евгения Караван, короткие поездки выходного дня становятся новой нормой - "это не только выезд на дачу, но и туризм с культурной программой, как во время больших отпусков".
Отмечается, что среди направлений внутри России лидируют Юг и Черноморское побережье, Санкт-Петербург и северо-запад, Москва и Подмосковье и Поволжье.
Отдыхающие во время заката - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске
28 марта, 09:15
 
РоссияЮгСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала