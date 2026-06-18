Испания сообщила о планах увеличить вклад в возможности НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испания предложила НАТО увеличить свой вклад в военные возможности альянса, предоставив дополнительную технику и средства противовоздушной обороны.
- Более трех тысяч испанских военнослужащих участвуют в международных миссиях, в том числе в странах Балтии и Арктическом регионе.
МАДРИД, 18 июн - РИА Новости. Испания предложила НАТО увеличить свой вклад в военные возможности альянса, предоставив дополнительную технику и средства противовоздушной обороны, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.
"Мы сообщили, что увеличим наше участие, предоставив еще три танкера, еще восемь истребителей, фрегат и системы противовоздушной обороны. Таким образом, мы постоянно выполняем свои обязательства, работаем и предоставляем то, что от нас требуется", - приводит слова Роблес новостное агентство EFE.
По ее словам, в настоящее время более трех тысяч испанских военнослужащих участвуют в международных миссиях, в том числе в странах Балтии и Арктическом регионе.
Кроме того, она отметила, что Испания сохраняет военные расходы на уровне 2% ВВП и намерена и дальше выполнять обязательства перед союзниками.
Испания ранее входила в число стран НАТО с самым низким уровнем оборонных расходов относительно ВВП. Изначально Мадрид планировал достичь цели альянса в 2% ВВП к 2029 году, однако в апреле 2025 года премьер-министр страны Педро Санчес объявил, что страна выйдет на этот показатель уже в 2025 году. При этом Испания выступила против повышения планки до 5% ВВП, на котором настаивают США, заявляя, что вклад союзников следует оценивать не только по проценту расходов, но и по конкретным возможностям.