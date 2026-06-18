Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта электронно

ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран и США подписали текст меморандума о завершении конфликта, сделав это электронно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Можно сказать, что текст окончательно готов, поскольку он был подписан", - сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что это произошло электронным образом.