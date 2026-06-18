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Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта электронно - РИА Новости, 18.06.2026
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00:49 18.06.2026 (обновлено: 00:50 18.06.2026)
Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта электронно

Исмаил Багаи: Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПлощадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране
Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США подписали текст меморандума о завершении конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
  • Подписание произошло электронным образом, его должны были провести президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран и США подписали текст меморандума о завершении конфликта, сделав это электронно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Можно сказать, что текст окончательно готов, поскольку он был подписан", - сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что это произошло электронным образом.
В начале эфира он сообщил, что меморандум должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. По словам дипломата, нарушение договоренности обходится дороже, когда ее подписывают президенты двух стран.
Багаи добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, церемонии же подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали в электронном виде.
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