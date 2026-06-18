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Пропавший на реке в Ингушетии мальчик пытался спасти друга, сообщили в МЧС - РИА Новости, 18.06.2026
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21:43 18.06.2026
Пропавший на реке в Ингушетии мальчик пытался спасти друга, сообщили в МЧС

МЧС: пропавший на реке в Ингушетии восьмилетний мальчик пытался спасти друга

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмилетний мальчик из Ингушетии пропал на реке Сунжа в городе Карабулак.
  • Ребенок бросился в воду, чтобы спасти тонущего друга, но сам был унесен стремительным течением.
  • Поиски мальчика продолжаются круглосуточно, их осложняет мутная вода и дожди.
НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Пропавший на реке в Ингушетии восьмилетний мальчик, поиски которого продолжаются уже несколько дней, оказался в воде, пытаясь спасти своего тонувшего друга, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В понедельник ведомство сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. В тот же день начались поиски. Региональные СУ СК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка. На месте работ по поиску ребенка развернут оперативный штаб. Поиски ведутся круглосуточно, их осложняет мутная вода реки и продолжающиеся дожди.
"Мальчик, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти своего тонущего товарища. Другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи, однако самого Хизира (пропавшего ребенка - ред.) стремительное течение унесло за считанные секунды", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Там также отметили, что место, где находились дети, не предназначено для купания.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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