Рейтинг@Mail.ru
Восточный Тимор приветствует инвестиции из России, заявил Гужмау - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 18.06.2026
Восточный Тимор приветствует инвестиции из России, заявил Гужмау

Гужмау: Восточный Тимор приветствует инвестиции из России

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил о приветствии инвестиций из России.
  • Для Восточного Тимора также важно сотрудничество с Москвой по подготовке кадров.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Восточный Тимор приветствует инвестиции из России и возможность сотрудничества с Москвой по подготовке кадров, заявил премьер страны Шанана Гужмау.
"Мы говорим о зарубежных инвестициях, например, из России, которые будут восприняты в нашей стране с большой радостью. У нас не хватает кадров, и для нас очень важно было услышать на этой конференции, что Россия открыта к предоставлению помощи", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия-АСЕАН.
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Восточный Тимор готов открыть посольство в России
Вчера, 18:50
 
В миреРоссияВосточный ТиморВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала