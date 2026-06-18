Восточный Тимор приветствует инвестиции из России, заявил Гужмау

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил о приветствии инвестиций из России.
- Для Восточного Тимора также важно сотрудничество с Москвой по подготовке кадров.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Восточный Тимор приветствует инвестиции из России и возможность сотрудничества с Москвой по подготовке кадров, заявил премьер страны Шанана Гужмау.
"Мы говорим о зарубежных инвестициях, например, из России, которые будут восприняты в нашей стране с большой радостью. У нас не хватает кадров, и для нас очень важно было услышать на этой конференции, что Россия открыта к предоставлению помощи", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия-АСЕАН.