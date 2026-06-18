Рейтинг@Mail.ru
Гросси не исключил своего присутствия на переговорах США и Ирана - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 18.06.2026
Гросси не исключил своего присутствия на переговорах США и Ирана

Гросси не исключил своего присутствия на переговорах США и Ирана в Бюргенштоке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил своего присутствия в швейцарском Бюргенштоке.
  • Там могут начаться переговоры представителей США и Ирана после подписания соглашения.
ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил своего присутствия в швейцарском Бюргенштоке в пятницу, где, как ожидается, могут начаться переговоры представителей США и Ирана после подписания соглашения.
"Есть такая вероятность", - ответил он на пресс-конференции в Женеве на вопрос о возможности своего присутствия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Трамп рассказал, в каком случае США разбомбят Иран "к чертям"
17 июня, 19:59
 
В миреСШАИранЖенева (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала