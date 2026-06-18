Гросси не исключил своего присутствия на переговорах США и Ирана

ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил своего присутствия в швейцарском Бюргенштоке в пятницу, где, как ожидается, могут начаться переговоры представителей США и Ирана после подписания соглашения.