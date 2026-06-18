Гросси не исключил своего присутствия на переговорах США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил своего присутствия в швейцарском Бюргенштоке.
- Там могут начаться переговоры представителей США и Ирана после подписания соглашения.
ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил своего присутствия в швейцарском Бюргенштоке в пятницу, где, как ожидается, могут начаться переговоры представителей США и Ирана после подписания соглашения.
"Есть такая вероятность", - ответил он на пресс-конференции в Женеве на вопрос о возможности своего присутствия.