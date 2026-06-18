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Гросси отреагировал на подписание соглашения между США и Ираном - РИА Новости, 18.06.2026
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10:42 18.06.2026 (обновлено: 10:49 18.06.2026)
Гросси отреагировал на подписание соглашения между США и Ираном

Гросси приветствовал подписание соглашения между США и Ираном

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, приветствовал подписание соглашения между США и Ираном.
  • Он заявил, что несмотря на подписание соглашения, еще предстоит провести определенную техническую работу.
ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приветствовал подписание соглашения между США и Ираном, но заявил, что еще предстоит техническая работа.
"Это хорошо, когда после войны подписывается соглашение. Но спекулирование на данном этапе - плохая идея. Есть работа, которая должна быть сделана... Еще предстоит техническая работа", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
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