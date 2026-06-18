Гросси отреагировал на подписание соглашения между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, приветствовал подписание соглашения между США и Ираном.
- Он заявил, что несмотря на подписание соглашения, еще предстоит провести определенную техническую работу.
ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приветствовал подписание соглашения между США и Ираном, но заявил, что еще предстоит техническая работа.
"Это хорошо, когда после войны подписывается соглашение. Но спекулирование на данном этапе - плохая идея. Есть работа, которая должна быть сделана... Еще предстоит техническая работа", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.