В Москве открылась выставка "Вертикаль жизни Станислава Говорухина"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в парке «Зарядье» открылась выставка «Вертикаль жизни Станислава Говорухина», посвященная 90-летию со дня рождения кинорежиссера.
- На выставке представлены экспозиции к фильмам «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», костюмы из фильма «Пассажирка» и рабочий кабинет режиссера.
- В рамках выставки будут проводиться мастер-классы, творческие встречи, лекции и показы кинофильмов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Вертикаль жизни Станислава Говорухина" открылась в выставочном зале Медиацентра парка "Зарядье" в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка посвящена 90-летию со дня рождения народного артиста РФ, кинорежиссера Станислава Говорухина. На ней представлены экспозиции к таким фильмам, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят". Также на выставке можно увидеть костюмы из фильма "Пассажирка" и рабочий кабинет кинорежиссера.
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"В парке "Зарядье" мы хотели создать атмосферу путешествия в кинематографический мир мастера, показать его знаковые фильмы, которые навсегда остались в нашей памяти… И также познакомить наше юное поколение с творчеством Станислава Сергеевича и с его уникальной личностью", - сказала заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент Центра кинофестивалей Татьяна Шумова в ходе открытия.
По ее словам, в рамках выставочного проекта будут проходить мастер-классы, творческие встречи, лекции и показы кинофильмов.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил отпраздновать 90-летие со дня рождения Говорухина, председателем оргкомитета стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.