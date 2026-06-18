В Москве открылась выставка "Вертикаль жизни Станислава Говорухина"

"В парке "Зарядье" мы хотели создать атмосферу путешествия в кинематографический мир мастера, показать его знаковые фильмы, которые навсегда остались в нашей памяти… И также познакомить наше юное поколение с творчеством Станислава Сергеевича и с его уникальной личностью", - сказала заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент Центра кинофестивалей Татьяна Шумова в ходе открытия.