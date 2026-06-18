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В Минобороны Германии сообщили о новой закупке оружия для Украины - РИА Новости, 18.06.2026
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11:49 18.06.2026
В Минобороны Германии сообщили о новой закупке оружия для Украины

Писториус: ФРГ выделит еще 400 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия выделит еще 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины.
  • 200 миллионов долларов пойдут на финансирование американских систем вооружения и боеприпасов в рамках механизма PURL.
  • Еще 200 миллионов долларов Германия планирует выделить на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jumpstart.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Германия выделит еще 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что государства альянса уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.
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"Мы примем участие еще раз, это будет уже в четвертый раз, в пакете финансирования в рамках механизма PURL. С помощью PURL мы финансируем американские системы вооружения и боеприпасы, которые остро необходимы Украине, то есть классифицируются как приоритетные, но не производятся в Европе... В этот раз мы поучаствуем суммой в 200 миллионов долларов", - заявил Писториус журналистам перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
По его словам, речь идёт о закупке боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
Кроме того, по словам Писториуса, министр обороны Украины Михаил Фёдоров попросил его поддержать программу Jumpstart, предназначенную прежде всего для закупки управляемых ракет специально для систем Patriot.
"Мы выразили готовность также поучаствовать в ней, выделив 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3", - сообщил глава МО ФРГ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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