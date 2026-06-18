Писториус рассказал о поставках ракет на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия выделит Украине "трехзначное" число ракет "воздух — воздух" из собственных запасов.
- Берлин выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины и 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Германия выделит Украине "трехзначное" число ракет "воздух - воздух" из собственных запасов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку управляемых ракет IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, мы поставим из собственных запасов трехзначное число ракет "воздух - воздух", - заявил Писториус на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине.
По словам Писториуса, Берлин также согласился выделить 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.
Глава немецкого МО подчеркнул, что ФРГ целенаправленно развивает сотрудничество между немецкими и украинскими предприятиями, в частности, в сфере разработки и производства БПЛА, а также потенциального производства вооружений средней и большой дальности. Писториус в ходе своего выступления выделил соглашение между немецкой и украинской компаниями о совместном производстве БПЛА Termite на территории ФРГ для поставок в ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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