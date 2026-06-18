Писториус рассказал о поставках ракет на Украину

"Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку управляемых ракет IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, мы поставим из собственных запасов трехзначное число ракет "воздух - воздух", - заявил Писториус на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине.