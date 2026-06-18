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Писториус рассказал о поставках ракет на Украину - РИА Новости, 18.06.2026
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22:41 18.06.2026
Писториус рассказал о поставках ракет на Украину

Писториус: Германия выделит Украине трехзначное число ракет "воздух — воздух"

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия выделит Украине "трехзначное" число ракет "воздух — воздух" из собственных запасов.
  • Берлин выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины и 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Германия выделит Украине "трехзначное" число ракет "воздух - воздух" из собственных запасов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Ранее Писториус заявил, что Берлин выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины.
"Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку управляемых ракет IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, мы поставим из собственных запасов трехзначное число ракет "воздух - воздух", - заявил Писториус на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине.
По словам Писториуса, Берлин также согласился выделить 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.
Глава немецкого МО подчеркнул, что ФРГ целенаправленно развивает сотрудничество между немецкими и украинскими предприятиями, в частности, в сфере разработки и производства БПЛА, а также потенциального производства вооружений средней и большой дальности. Писториус в ходе своего выступления выделил соглашение между немецкой и украинской компаниями о совместном производстве БПЛА Termite на территории ФРГ для поставок в ВСУ.
Ранее минобороны Великобритании сообщило, что Лондон передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО до конца года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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