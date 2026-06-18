Футболист сборной Кот-д'Ивуара получил разрешение на въезд в Канаду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи получил разрешение на въезд в Канаду для участия в матче чемпионата мира против сборной Германии.
- Ранее Элье Ваи не смог отправиться в Канаду с командой, так как был арестован по подозрению в манипулировании событиями во время матчей.
- После допроса Ваи был освобожден без предъявления обвинений, и ситуация разрешилась благоприятным образом.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи получил разрешение на въезд на территорию Канады, где его национальной команде предстоит провести матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Германии, сообщается на странице Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF) в соцсети X.
Ранее в четверг FIF объявляла, что Ваи не смог отправиться в Канаду с остальной командой. Накануне The Athletic сообщил, что Ваи был арестован 29 мая по подозрению в манипулировании событиями во время матчей. По информации источника, форвард, который вторую половину клубного сезона провел во французской "Ницце" на правах аренды, был задержан французской полицией после стыкового матча с "Сент-Этьеном" (4:1) за право сыграть в Лиге 1 в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, легализации доходов, полученных незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса в участке, ему не были предъявлены обвинения.
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"Административная ситуация Элье Ваи разрешилась благоприятным образом. Необходимые разрешения для его въезда на территорию Канады теперь получены. Следовательно, ивуарийский футболист допускается к поездке с делегацией "слонов" в Канаду и продолжит участие в турнире вместе со своими партнерами по команде в обычном режиме. FIF приветствует этот благоприятный исход и благодарит различные стороны, способствовавшие урегулированию данного вопроса", - говорится в сообщении.
Сборная Кот-д'Ивуара сыграет против сборной Германии в среду в Торонто. Ранее ивуарийцы со счетом 1:0 обыграли команду Эквадора. Матч прошел в Филадельфии, Ваи вышел в стартовом составе.