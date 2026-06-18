Футболист сборной Кот-д'Ивуара получил разрешение на въезд в Канаду

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"Административная ситуация Элье Ваи разрешилась благоприятным образом. Необходимые разрешения для его въезда на территорию Канады теперь получены. Следовательно, ивуарийский футболист допускается к поездке с делегацией "слонов" в Канаду и продолжит участие в турнире вместе со своими партнерами по команде в обычном режиме. FIF приветствует этот благоприятный исход и благодарит различные стороны, способствовавшие урегулированию данного вопроса", - говорится в сообщении.