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ФИФА назвала лучшего игрока в матче сборных Колумбии и Узбекистана - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
07:46 18.06.2026
ФИФА назвала лучшего игрока в матче сборных Колумбии и Узбекистана

Диас признан лучшим игроком матча чемпионата мира против сборной Узбекистана

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Колумбии обыграла команду Узбекистана со счетом 3:1 в матче чемпионата мира в группе K.
  • Нападающий сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча, он отметился голом и результативной передачей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Узбекистана, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду в группе K сборная Колумбии обыграла в Мехико дебютантов чемпионата мира узбекистанцев (3:1), Диас отметился голом и результативной передачей.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
60‎’‎ • Аббосбек Файзуллаев
40‎’‎ • Даниэль Муньос
(Луис Диас)
65‎’‎ • Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
90‎’‎ • Хаминтон Кампас
(Хуан Эрнандес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Диасу 29 лет, он является футболистом немецкой "Баварии". На его счету теперь 23 гола в 75 матчах за сборную Колумбии.
В следующем матче группы сборная Колумбии 23 июня в Гвадалахаре (Мексика) сыграет против команды ДР Конго. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Сборная Узбекистана на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Сборная Узбекистана проиграла в дебютном матче на чемпионате мира
Вчера, 07:34
 
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