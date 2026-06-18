ФИФА назвала лучшего игрока в матче сборных Колумбии и Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Колумбии обыграла команду Узбекистана со счетом 3:1 в матче чемпионата мира в группе K.
- Нападающий сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча, он отметился голом и результативной передачей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Узбекистана, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду в группе K сборная Колумбии обыграла в Мехико дебютантов чемпионата мира узбекистанцев (3:1), Диас отметился голом и результативной передачей.
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
60’ • Аббосбек Файзуллаев
40’ • Даниэль Муньос
65’ • Луис Диас
90’ • Хаминтон Кампас
Диасу 29 лет, он является футболистом немецкой "Баварии". На его счету теперь 23 гола в 75 матчах за сборную Колумбии.
В следующем матче группы сборная Колумбии 23 июня в Гвадалахаре (Мексика) сыграет против команды ДР Конго. Чемпионат мира завершится 19 июля.