Франция пытается вернуть влияние в Сахаро-Сахельском регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо выдворили французские войска со своей территории в начале 2020-х годов.
- Франция пытается восстановить свое влияние в регионе через язык, образование, СМИ и использование местных противоречий.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Франция, вынужденно свернувшая военное присутствие в ряде стран Сахаро-Сахельского региона, пытается восстановить влияние другими методами, следует из доклада Международного дискуссионного клуба "Валдай" в распоряжении РИА Новости.
В докладе "Сахаро-Сахельский регион: распад неоколониальной системы и поиски новой архитектуры" отмечается, что власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо вместе в начале 2020-х годов выдворили со своей территории французские войска. Парижу также пришлось оставить военные объекты в Чаде, Сенегале и Кот-д"Ивуаре.
"После сворачивания военного присутствия в Сахаро-Сахельской зоне Франция не оставляет попыток возвращения в былую сферу своего влияния", - говорится в докладе.
Отмечается, что Париж переключился на использование языка, сферы образования и СМИ в качестве инструментов влияния. Франция также пытается играть на местных противоречиях, например, между Мали и Алжиром.