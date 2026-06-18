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Франция пытается вернуть влияние в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 18.06.2026
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11:27 18.06.2026
Франция пытается вернуть влияние в Сахаро-Сахельском регионе

Франция пытается восстановить потерянное влиние в Сахаро-Сахельском регионе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо выдворили французские войска со своей территории в начале 2020-х годов.
  • Франция пытается восстановить свое влияние в регионе через язык, образование, СМИ и использование местных противоречий.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Франция, вынужденно свернувшая военное присутствие в ряде стран Сахаро-Сахельского региона, пытается восстановить влияние другими методами, следует из доклада Международного дискуссионного клуба "Валдай" в распоряжении РИА Новости.
В докладе "Сахаро-Сахельский регион: распад неоколониальной системы и поиски новой архитектуры" отмечается, что власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо вместе в начале 2020-х годов выдворили со своей территории французские войска. Парижу также пришлось оставить военные объекты в Чаде, Сенегале и Кот-д"Ивуаре.
"После сворачивания военного присутствия в Сахаро-Сахельской зоне Франция не оставляет попыток возвращения в былую сферу своего влияния", - говорится в докладе.
Отмечается, что Париж переключился на использование языка, сферы образования и СМИ в качестве инструментов влияния. Франция также пытается играть на местных противоречиях, например, между Мали и Алжиром.
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