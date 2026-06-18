Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Париже назвало «отвратительным шабашем» показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде на оборонной выставке Eurosatory.
- Украинское оружие на выставке Eurosatory рекламируют, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Париже в комментарии РИА Новости назвало отвратительным шабашем показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде с демонстрацией ракеты "Фламинго" на оборонной выставке Eurosatory, проходящей под Парижем.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив материалы в соцсетях, выяснил, что украинское оружие на оборонной выставке Eurosatory рекламируют, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
"Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России", - заявили агентству в посольстве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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