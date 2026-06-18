Посольство назвало показ ударов по России на выставке во Франции шабашем

ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Париже в комментарии РИА Новости назвало отвратительным шабашем показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде с демонстрацией ракеты "Фламинго" на оборонной выставке Eurosatory, проходящей под Парижем.