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Посольство назвало показ ударов по России на выставке во Франции шабашем - РИА Новости, 18.06.2026
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03:10 18.06.2026
Посольство назвало показ ударов по России на выставке во Франции шабашем

Посольство России в Париже назвало показ ударов по России на Eurosatory шабашем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Париже назвало «отвратительным шабашем» показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде на оборонной выставке Eurosatory.
  • Украинское оружие на выставке Eurosatory рекламируют, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Париже в комментарии РИА Новости назвало отвратительным шабашем показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде с демонстрацией ракеты "Фламинго" на оборонной выставке Eurosatory, проходящей под Парижем.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив материалы в соцсетях, выяснил, что украинское оружие на оборонной выставке Eurosatory рекламируют, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
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"Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России", - заявили агентству в посольстве.
В диппредставительстве напомнили, что Франция сама поставляла Украине свои дальнобойные ракеты, которыми наносились удары по территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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