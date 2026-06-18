Парламент Словакии выразил доверие правительству Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заручилось доверием парламента.
- Для получения вотума доверия кабмин должен был заручиться поддержкой не менее 76 из 150 депутатов.
- Правительство получило необходимое количество голосов: за — 78, против — 54.
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заручилось доверием парламента, несмотря на рост государственного долга, сообщил председатель законодательного органа республики Рихард Раши.
Фицо в четверг из-за роста госдолга обратился к парламенту с просьбой выразить доверие его правительству. Для получения вотума доверия кабмину необходимо было заручиться поддержкой не менее 76 из 150 депутатов.
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"Присутствовали 132 депутата, за - 78, против - 54. Парламент выразил доверие правительству", - сказал Раши по итогам голосования, трансляция которого велась на официальном сайте парламента в четверг.
Закон в Словакии обязывает правительство запросить доверие у парламента, если размер государственного долга достигнет 52% ВВП на 2025 год, но не устанавливает сроки, в которые правительство должно сделать это. Поскольку размер госдолга уже составил 59,7% ВВП, Конституционный суд страны в среду вынес решение, согласно которому кабмин должен был немедленно обратиться в парламент за выражением доверия.
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