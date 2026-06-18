Фицо заявил, что хранилища газа в ЕС заполняются очень медленно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хранилища газа в Европейском союзе заполняются медленно из-за ограничений на поставки СПГ из России.
- Фицо отметил, что с 25 апреля могут возникнуть большие проблемы из-за остановки краткосрочных поставок СПГ из России и трудностей на катарском рынке.
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Хранилища газа в Европейском союзе заполняются очень медленно из-за ограничений на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"У нас будут довольно большие проблемы в связи с остановкой краткосрочных поставок сжиженного природного газа из РФ с 25 апреля, добавим к этому еще и огромные проблемы на катарском рынке, и мы видим, что хранилища в Европейском союзе наполняются чрезвычайно медленно", сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.
"В это время хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены существенно больше. Мы сами сейчас оказываемся в таком положении, когда можем столкнуться с большими трудностями в обеспечении (газом - ред.)", - подчеркнул он.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ), несмотря на сезон закачки газа, сейчас значительно ниже показателей за последние пять лет: на утро 16 июня общие средние запасы в ПХГ составили 45,2 миллиарда кубометров газа, или 45,03%. Это на 8,75 процентного пункта меньше, чем на эту же дату год назад.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.