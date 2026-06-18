Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что хранилища газа в ЕС заполняются очень медленно - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 18.06.2026
Фицо заявил, что хранилища газа в ЕС заполняются очень медленно

Фицо: хранилища газа в ЕС заполняются медленно из-за ограничений на СПГ из РФ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хранилища газа в Европейском союзе заполняются медленно из-за ограничений на поставки СПГ из России.
  • Фицо отметил, что с 25 апреля могут возникнуть большие проблемы из-за остановки краткосрочных поставок СПГ из России и трудностей на катарском рынке.
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Хранилища газа в Европейском союзе заполняются очень медленно из-за ограничений на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"У нас будут довольно большие проблемы в связи с остановкой краткосрочных поставок сжиженного природного газа из РФ с 25 апреля, добавим к этому еще и огромные проблемы на катарском рынке, и мы видим, что хранилища в Европейском союзе наполняются чрезвычайно медленно", сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В ЕС вступает в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России
17 июня, 00:17
"В это время хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены существенно больше. Мы сами сейчас оказываемся в таком положении, когда можем столкнуться с большими трудностями в обеспечении (газом - ред.)", - подчеркнул он.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ), несмотря на сезон закачки газа, сейчас значительно ниже показателей за последние пять лет: на утро 16 июня общие средние запасы в ПХГ составили 45,2 миллиарда кубометров газа, или 45,03%. Это на 8,75 процентного пункта меньше, чем на эту же дату год назад.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Нефтегазовый союз Словакии назвал Россию самым удобным поставщиком газа
29 апреля, 05:28
 
РоссияСловакияЕвропаРоберт ФицоЕвросоюзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала