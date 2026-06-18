Финляндия может разместить в стране ядерное оружие, заявил эксперт

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение финского парламента открывает возможность размещения в стране ядерного оружия, как американского, так и французского, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его оценке, Финляндия последние четыре года целенаправленно работала над повышением своих военных возможностей, в том числе с опорой на иностранное ядерное оружие.