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Финляндия может разместить в стране ядерное оружие, заявил эксперт - РИА Новости, 18.06.2026
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15:22 18.06.2026
Финляндия может разместить в стране ядерное оружие, заявил эксперт

Коротченко: Финляндия может разместить ядерное оружие США и Франции

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
  • По оценке Коротченко, это решение открывает путь к размещению на территории Финляндии американского и, возможно, французского ядерного оружия.
  • Он подчеркнул, что в случае практической реализации данного решения российское военное руководство будет вынуждено рассматривать Финляндию в качестве одного из вероятных военных противников.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение финского парламента открывает возможность размещения в стране ядерного оружия, как американского, так и французского, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
"Принятое финскими парламентариями решение открывает путь к размещению на территории страны ядерного оружия - как американского, так и, возможно, французского происхождения", - сказал Коротченко.
По его оценке, Финляндия последние четыре года целенаправленно работала над повышением своих военных возможностей, в том числе с опорой на иностранное ядерное оружие.
"В настоящее время ВВС Финляндии перевооружаются на американские истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями тактических ядерных бомб B-61-12, которые уже размещены на ряде авиабаз в "старых" странах-членах НАТО. Теперь же Хельсинки открывает такую возможность на своей собственной территории", - подчеркнул эксперт.
Он также не исключил возможность размещения в Финляндии французского ядерного оружия в рамках недавней инициативы президента Эммануэля Макрона обеспечить "ядерным зонтиком" страны НАТО, непосредственно граничащие с Россией.
"В случае практической реализации данного решения российское военное руководство будет вынуждено рассматривать Финляндию в качестве одного из вероятных военных противников, особенно с учетом конфигурации сил и средств на северо-западе Европы, развитой системы аэродромов на территории Финляндии, мобилизационного потенциала этой страны", - сказал аналитик.
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В миреФинляндияХельсинкиРоссияИгорь КоротченкоЭммануэль МакронНАТОF-35
 
 
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