Медики проводят эвакуацию пострадавших при атаке в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области пострадали 6 человек, в том числе 5 детей, идет их медицинская эвакуация в Белоруссию.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Идет медицинская эвакуация в Белоруссию 6 пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, 5 из которых - дети, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.