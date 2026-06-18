Медики проводят эвакуацию пострадавших при атаке в Брянской области

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Идет медицинская эвакуация в Белоруссию 6 пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, 5 из которых - дети, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.