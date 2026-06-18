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Экс-футболист ван дер Варт извинился за слова о японцах - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
08:53 18.06.2026
Экс-футболист ван дер Варт извинился за слова о японцах

Экс-футболист ван дер Варт извинился за слова о том, что все японцы похожи

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафаэл ван дер Варт извинился за свои слова о том, что все японцы похожи друг на друга.
  • Ван дер Варт заявил, что его слова были шуткой и в них не было расистских или дискриминационных намерений.
  • Ранее ван дер Варт намекнул, что сборная России могла обыграть команду Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года благодаря применению допинга, но его одноклубник Роман Павлюченко заявил, что слова ван дер Варта не стоит воспринимать всерьез.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Рафаэл ван дер Варт принес извинения за свои слова о том, что все японцы похожи друг на друга.
Ранее ван дер Варт во время обсуждения в телевизионной студии гола сборной Японии в ворота команды Нидерландов в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (2:2) заявил, что защитник "оранжевых" Микки ван де Вен в моменте со вторым голом не закрыл соперника, так как "мог подумать, что все японцы похожи друг на друга". Сразу после этого он отметил, что эти слова были шуткой.
"Я понимаю, что некоторые люди сочли мои слова обидными. Я искренне сожалею об этом. Если я кого-то расстроил, приношу извинения. У меня не было такого намерения. Я серьезно отношусь к возникшей реакции и понимаю, что слова могут быть истолкованы по-разному. Поэтому я считаю важным четко заявить, что в моих словах не было расистских или дискриминационных намерений", - приводит слова ван дер Варта The Athletic.
В июне ван дер Варт намекнул, что сборная России могла обыграть команду Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года благодаря применению допинга. Его бывший одноклубник по английскому "Тоттенхэму" Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что ван дер Варт был известным в команде шутником, в связи с чем его слова не стоит воспринимать всерьез.
Ван дер Варту 43 года, на протяжении карьеры он также представлял нидерландский "Аякс", немецкий "Гамбург", испанские "Реал" и "Бетис", датские "Мидтьюлланн" и "Эсбьерг". В составе сборной Нидерландов он провел 109 матчей, забил 25 мячей, стал финалистом чемпионата мира 2010 года и бронзовым призером Евро-2004.
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