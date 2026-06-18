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ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ в июле - РИА Новости, 18.06.2026
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21:30 18.06.2026 (обновлено: 23:35 18.06.2026)
ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ в июле

ФАС: индексация тарифов ЖКХ пройдет с 1 октября, а не в июле

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения о предстоящей в следующем месяце индексации тарифов на коммунальные услуги.
  • Она пройдет с 1 октября.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ФАС опровергла сообщения, опубликованные некоторыми СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет в уже следующем месяце.
"Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября", — заявили в ведомстве.
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Там добавили, что уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона, служба возьмет этот процесс на контроль.
Индексация тарифов ЖКХ в 2026 году проходит в два этапа: федеральный уже состоялся 1 января. Тогда по всей стране они увеличились в среднем на 1,7 процента.
С октября же начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от восьми процентов в Республике Хакасия до 22 в Ставропольском крае. В Москве индекс установлен на уровне 15 процентов, а в Санкт-Петербурге – 14,6.
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