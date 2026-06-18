ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения о предстоящей в следующем месяце индексации тарифов на коммунальные услуги.

Она пройдет с 1 октября.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ФАС опровергла сообщения, опубликованные некоторыми СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет в уже следующем месяце.

"Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона, служба возьмет этот процесс на контроль.

Индексация тарифов ЖКХ в 2026 году проходит в два этапа: федеральный уже состоялся 1 января. Тогда по всей стране они увеличились в среднем на 1,7 процента.