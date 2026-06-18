Российский рынок акций обновляет минимумы за полтора года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский рынок акций заметно снижается днем четверга, обновляя минимумы за 1,5 года.
- Индекс Мосбиржи к 15:33 по московскому времени снижается на 2,19% и достигает 2430,6 пункта.
- Падение рынка акций происходит на фоне удешевления нефти и заключения промежуточного соглашения между США и Ираном, предполагающего ослабление санкций против иранского нефтяного экспорта.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рынок акций днем четверга заметно снижается, обновляя минимумы за 1,5 года на фоне дешевеющей нефти и негатива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.33 мск снижался на 2,19% - до 2430,6 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,45% - до 78,4 доллара за баррель.
К середине дня индекс Мосбиржи тестирует на прочность линию поддержки на уровне 2450 пунктов и тем самым обновляет 1,5-годовые минимумы, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Российский рынок акций в четверг, 18 июня, к середине торгов снижается на фоне ухудшения сырьевого фона и сохраняющихся санкционных рисков. Давление на рынок оказывает падение нефти после заключения промежуточного соглашения между США и Ираном, которое предполагает восстановление движения через Ормузский пролив и ослабление санкций против иранского нефтяного экспорта", - рассказал Андрей Шаров из ФГ "Финам"
Дополнительным фактором неопределенности остается санкционная риторика Запада в отношении России, а также ожидание решения Банка России по ключевой ставке в пятницу, добавил он.
Давление на рынок усилилось после решения ФРС сохранить ставку, жесткой риторики по инфляции, нового витка снижения стоимости нефти и слабой динамики сырьевых активов, отметил Владимир Чернов из Freedom Global.
Лидеры роста и снижения
"Мечел" (-2,93%) снижается вместе с сырьевым сектором и остается чувствительным к слабым ценам на уголь и высокой долговой нагрузке, делится Чернов.
В лидерах снижения – акции "ВУШ Холдинга" (−5,93%), "Газпром нефти" (−4,38%), "Фармсинтеза" (−4,29%), банка "Санкт-Петербург" (−4,20%) и ЛСР (−4,14%).
Прогнозы
Шаров ожидает закрытия основной торговой сессии в "красной" зоне.
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи еще может ослабнуть в направлении 2400 пунктов и ниже, где находится область ближайшей поддержки, которая соответствует минимумам декабря 2024 года. Тем не менее рынок может также получить импульс к восстановлению в направлении 2500 пунктов и выше, в зависимости от результатов заседания регулятора", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".