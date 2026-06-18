В Госдуме заявили об урегулировании спора банков и маркетплейсов

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что конфликтная ситуация между банками и маркетплейсами в России урегулирована.

Переговорный процесс прошел успешно и выровнял ситуацию, хотя Аксаков не стал раскрывать детали достигнутого компромисса.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спор банков и маркетплейсов в России урегулирован, конфликтная ситуация исчерпана, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Да, мы отрегулировали все вопросы, есть понимание и у представителей маркетплейсов, и у кредитных организаций. На мой взгляд, там конфликтная ситуация исчерпана", - сказал он.

Аксаков отметил, что не стал бы озвучивать, к какому компромиссу в итоге пришли стороны, но "переговорный процесс прошел успешно, и он выровнял ситуацию".

"Тема оказалась более широкой, чем вначале мы ее озвучивали. Но по тому спору, который был у банков с маркетплейсами, вопрос отрегулирован", - подытожил он.

Так называемый спор банков и маркетплейсов начался в прошлом году. В ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы.