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В Госдуме заявили об урегулировании спора банков и маркетплейсов - РИА Новости, 18.06.2026
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06:20 18.06.2026
В Госдуме заявили об урегулировании спора банков и маркетплейсов

Аксаков: спор банков и маркетплейсов в России урегулирован

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что конфликтная ситуация между банками и маркетплейсами в России урегулирована.
  • Переговорный процесс прошел успешно и выровнял ситуацию, хотя Аксаков не стал раскрывать детали достигнутого компромисса.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спор банков и маркетплейсов в России урегулирован, конфликтная ситуация исчерпана, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Да, мы отрегулировали все вопросы, есть понимание и у представителей маркетплейсов, и у кредитных организаций. На мой взгляд, там конфликтная ситуация исчерпана", - сказал он.
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Аксаков отметил, что не стал бы озвучивать, к какому компромиссу в итоге пришли стороны, но "переговорный процесс прошел успешно, и он выровнял ситуацию".
"Тема оказалась более широкой, чем вначале мы ее озвучивали. Но по тому спору, который был у банков с маркетплейсами, вопрос отрегулирован", - подытожил он.
Так называемый спор банков и маркетплейсов начался в прошлом году. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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