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Джеко с первых минут сыграет за Боснию в матче ЧМ против швейцарцев - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
21:11 18.06.2026
Джеко с первых минут сыграет за Боснию в матче ЧМ против швейцарцев

Швейцария и Босния и Герцеговина объявили составы на матч ЧМ-2026

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭдин Джеко
Эдин Джеко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тренерские штабы сборных Швейцарии и Боснии и Герцеговины объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы B пройдет в четверг в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Швейцария
4 : 1
Босния и Герцеговина
74‎’‎ • Йоан Манзамби
84‎’‎ • Рубен Варгас
(Брель Эмболо)
90‎’‎ • Йоан Манзамби
(Рубен Варгас)
90‎’‎ • Гранит Джака (П)
90‎’‎ • Эрмин Махмич
Календарь Турнирная таблица История встреч
За сборную Швейцарии с первых минут сыграют: Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканжи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Мишель Эбишер, Фабиан Ридер, Брель Эмболо и Дан Ндойе.
Сборная Боснии и Герцеговины начнет встречу в следующем сочетании: Никола Василь (вратарь), Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Беньямин Тахирович, Иван Шуньич, Амар Мемич, Эрмедин Демирович, Эдин Джеко (капитан), Керим Алайбегович.
Джеко начал на скамейке запасных матч первого тура группового этапа против канадцев (1:1).
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ФутболЭдин ДжекоГрегор КобельНико ЭльведиЧМ по футболу 2026Босния и ГерцеговинаШвейцария
 
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