Джеко с первых минут сыграет за Боснию в матче ЧМ против швейцарцев

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тренерские штабы сборных Швейцарии и Боснии и Герцеговины объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы B пройдет в четверг в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
18 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
74’ • Йоан Манзамби
84’ • Рубен Варгас
90’ • Йоан Манзамби
90’ • Гранит Джака (П)
90’ • Эрмин Махмич
За сборную Швейцарии с первых минут сыграют: Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканжи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Мишель Эбишер, Фабиан Ридер, Брель Эмболо и Дан Ндойе.
Сборная Боснии и Герцеговины начнет встречу в следующем сочетании: Никола Василь (вратарь), Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Беньямин Тахирович, Иван Шуньич, Амар Мемич, Эрмедин Демирович, Эдин Джеко (капитан), Керим Алайбегович.
Джеко начал на скамейке запасных матч первого тура группового этапа против канадцев (1:1).