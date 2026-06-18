Водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, обжаловал арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Арестованные водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, а также директор транспортного предприятия, проходящий обвиняемым по этому же происшествию, обжаловали свой арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

По данным следствия и пресс-службы судов региона, водитель автобуса Икромжон Хамраев выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Сам он заявил на допросе следователям, что перепутал педали газа и тормоза. В отношении водителя и Алексея Яркова, директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, были возбуждены уголовные дела, обоих суд отправил под стражу до 10 августа.