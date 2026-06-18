Водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, обжаловал арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, а также директор транспортного предприятия, проходящий обвиняемым по этому ДТП, обжаловали свой арест.
- Апелляционные жалобы подали адвокаты фигурантов дела.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Арестованные водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, а также директор транспортного предприятия, проходящий обвиняемым по этому же происшествию, обжаловали свой арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге вечером 10 июня. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок, а количество пострадавших в аварии достигло шести человек.
«
"Обжаловали оба (фигуранта – ред.) арест", – сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, подали апелляционные жалобы адвокаты фигурантов.
По данным следствия и пресс-службы судов региона, водитель автобуса Икромжон Хамраев выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Сам он заявил на допросе следователям, что перепутал педали газа и тормоза. В отношении водителя и Алексея Яркова, директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, были возбуждены уголовные дела, обоих суд отправил под стражу до 10 августа.