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Водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, обжаловал арест - РИА Новости, 18.06.2026
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17:45 18.06.2026
Водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, обжаловал арест

РИА Новости: водитель, сбивший людей у храма в Екатеринбурге, обжаловал арест

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, а также директор транспортного предприятия, проходящий обвиняемым по этому ДТП, обжаловали свой арест.
  • Апелляционные жалобы подали адвокаты фигурантов дела.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Арестованные водитель, сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге, а также директор транспортного предприятия, проходящий обвиняемым по этому же происшествию, обжаловали свой арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге вечером 10 июня. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок, а количество пострадавших в аварии достигло шести человек.
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"Обжаловали оба (фигуранта – ред.) арест", – сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, подали апелляционные жалобы адвокаты фигурантов.
По данным следствия и пресс-службы судов региона, водитель автобуса Икромжон Хамраев выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Сам он заявил на допросе следователям, что перепутал педали газа и тормоза. В отношении водителя и Алексея Яркова, директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, были возбуждены уголовные дела, обоих суд отправил под стражу до 10 августа.
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ПроисшествияЕкатеринбургДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
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