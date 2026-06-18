Дрон ВСУ ночью ударил по высотке в центре Донецка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский беспилотник атаковал недостроенное высотное здание в Донецке.
- В результате взрыва повреждены соседние жилые дома, фрагменты дрона разлетелись по соседним улицам.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник ночью атаковал высотный недострой возле центральной площади в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Удар пришелся по конструкции в форме мяча, которая расположена на крыше высотного здания. В результате взрыва повреждены также соседние жилые дома.
Фрагменты дрона разлетелись по соседним улицам. Среди них оказались микросхемы, обшивка и части крыльев с надписями на украинском языке.