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Дрон ВСУ ночью ударил по высотке в центре Донецка - РИА Новости, 18.06.2026
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09:33 18.06.2026
Дрон ВСУ ночью ударил по высотке в центре Донецка

Украинский беспилотник ночью атаковал недостроенную высотку в центре Донецка

© РИА НовостиПоследствия удара дрона ВСУ по высотке в Донецке. 18 июня 2026
Последствия удара дрона ВСУ по высотке в Донецке. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
Последствия удара дрона ВСУ по высотке в Донецке. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник атаковал недостроенное высотное здание в Донецке.
  • В результате взрыва повреждены соседние жилые дома, фрагменты дрона разлетелись по соседним улицам.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник ночью атаковал высотный недострой возле центральной площади в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Удар пришелся по конструкции в форме мяча, которая расположена на крыше высотного здания. В результате взрыва повреждены также соседние жилые дома.
Фрагменты дрона разлетелись по соседним улицам. Среди них оказались микросхемы, обшивка и части крыльев с надписями на украинском языке.
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