В четырех столичных аэропортах ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В московском аэропорту «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
"Аэропорты "Внуково", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.