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В четырех столичных аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.06.2026
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04:01 18.06.2026 (обновлено: 04:08 18.06.2026)
В четырех столичных аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово. Шереметьево и Жуковский ввели ограничения

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском аэропорту «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
"Аэропорты "Внуково", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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